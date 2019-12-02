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    02.12.2019 - 09:27 |

    Gençlere büyük müjde! KYK borçları yapılandırılacak

    Hükümet, KYK borçlarını yapılandırmak için kolları sıvadı. 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma 2020’de hayata geçirilecek. Bu kapsamda faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor.

    Gençlere büyük müjde! KYK borçları yapılandırılacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversiteliye barış eli uzatacak. Sabah'n haberine göre; Bakan Albayrak, gençler için 2020 özelinde çalışma yaptıklarını söyledi. KYK borçlarına ilişkin yaklaşık 5 milyon üniversiteliyi ilgilendiren 6-7 milyarlık bir paket üzerinde çalışılıyor. 2020 itibarıyla yaşama geçirilecek paket kapsamında farklı formüller üzerinde çalışılıyor. Faizler nedeniyle anapara iki üç katına çıkarken, faizlerin yapılandırılması ya da silinmesi, taksit sayısının artırılması da seçenekler arasında yer alıyor.

    İŞ BULAMAYAN ERTELEYEBİLİR

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattı. Bakan Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi verdi. Albayrak, "KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz; üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme noktasında inşallah" açıklamasını yaptı. Borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ertelemelere rağmen on yıl yılda 5 milyona ulaştı. Yaklaşık 250 bin üniversite mezunu hakkında da borçlarını ödeyemedikleri için işlem başlatıldı. Borçların silinmesi için imza kampanyası başlatılırken, konu Meclis gündemine de taşındı. Kampanyaya yaklaşık 50 bin mezun öğrenci imza attı.

    NASIL YAPILANDIRILACAK?

    Bakan Albayrak'ın açıklaması sonrası internette en çok araştırılan konu "borçlar nasıl yapılandırılacak? Faizler silinecek mi? Ana para duracak mı?" soruları oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca yürütülen çalışma kapsamında birkaç formül üzerinde çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre, yeni bir yapılandırma ve faizlerin düşürülmesi ya da silinmesi seçenekler arasında yer alıyor. Her birinin maliyeti çıkarılırken, anaparanın silinmesi ise kesinlikle söz konusu değil.

    ÖDEMELER İKİ YIL SONRA BAŞLIYOR

    KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Bugün yaşanan sıkıntılar ağırlıklı olarak iş bulamayan mezunların bunu zamanında beyan etmemesinden kaynaklanıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

    BİRER YIL ARAYLA ERTELEME

    KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiye.gov. tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

    HANGİ DURUMLARDA SİLİNİYOR?

    Öğrenim veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan "hayatını çalışarak kazanamaz" ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların kredi alırken veya aldıktan sonra, vefat edenlerin borçları siliniyor.

     

     

      Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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