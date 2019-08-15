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    HaberlerEkonomiGereksiz bilirkişi masrafı yük oluyor
    15.08.2019 - 08:26| EKONOMİ SERVİSİ

    Gereksiz bilirkişi masrafı yük oluyor

    Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, birçok konuda bilirkişiye gerek kalmadan tüketici işlemlerinin kağıt üzerinde çözülebildiğini belirterek, gereksiz bilirkişi masraflarının devlete yük oluşturduğu uyarısında bulundu.

    Gereksiz bilirkişi masrafı yük oluyor

    Şahin, tüketici hakem heyetlerinde ve mahkemelerindeki birçok davada bilirkişinin tayin edilmesi durumunun söz konusu olduğunu söyledi

    Tüketici şikayetlerinin bilirkişiye gerek kalmadan kolaylıkla çözülebileceğine işaret eden Şahin, bilirkişinin tüketici ile satıcı arasındaki bir uyuşmazlık halinde devreye girmesi gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

    “Hakem heyetlerinin ve tüketici mahkemelerinin gereksiz yere bilirkişiye göndermelerinden oluşan masrafı heyet üyelerinin ödemesi gerekir. Tüketiciyle satıcı arasında bir ihtilaf, anlaşmazlık varsa bilirkişiyi gönder ancak kanun açık ve net. Yani satıcı ‘bizden kaynaklanan bir problem vardı biz de  tamir ettik’ diyor. Her yıl on binlerce gereksiz işlem bilirkişiye gönderiliyor. Bu yüzden de devlet ve millet zarara uğruyor.”

     

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