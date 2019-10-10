Getir, 100’üncü deposunu açtı

Getir Kurucusu Nazım Salur, “Getir’i kurarken hedefimiz kullanıcılarımıza vakit kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırmaktı. Bugün 1.2 milyon aktif kullanıcımıza, 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Aradan geçen 4 yılda İstanbullular bizi, samimiyetimizi çok sevdi” dedi.

Getir’in planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Salur şunları söyledi, “Kısa vadede hizmet ağımızı diğer şehirlere de götüreceğiz. Türkiye’den çıkmış, yerel bir marka olarak Getir adıyla yurt dışında adımızı duyurmak ise odaklandığımız bir diğer hedefimiz” dedi.