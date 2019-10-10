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    HaberlerEkonomiGetir, 100’üncü deposunu açtı
    10.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Getir, 100’üncü deposunu açtı

    Getir firması, bir günde 5 depo birden açarak, depo sayısını 100’e çıkardı. Operasyon ağının genişlemesiyle sahadaki 2500’ü sahada olmak üzere 3 bin kişiyle hizmet veren Getir, İstanbul halkının yüzde 97’sini kapsama alanına dahil etti.

    Getir, 100’üncü deposunu açtı

    Getir Kurucusu Nazım Salur, “Getir’i kurarken hedefimiz kullanıcılarımıza vakit kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırmaktı. Bugün 1.2 milyon aktif kullanıcımıza, 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Aradan geçen 4 yılda İstanbullular bizi, samimiyetimizi çok sevdi” dedi.
    Getir’in planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Salur şunları söyledi, “Kısa vadede hizmet ağımızı diğer şehirlere de götüreceğiz. Türkiye’den çıkmış, yerel bir marka olarak Getir adıyla yurt dışında adımızı duyurmak ise odaklandığımız bir diğer hedefimiz” dedi.

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