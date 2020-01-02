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    HaberlerEkonomi Haberleri Ghosn, haftaya basın toplantısı düzenleyecek
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    02.01.2020 - 07:42 |

    Ghosn, haftaya basın toplantısı düzenleyecek

    Nissan`ın eski CEO`su Ghosn 8 Ocak`ta basın toplantısı düzenleyecek.

    Ghosn, haftaya basın toplantısı düzenleyecek

    Japon otomobil üreticisi Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, ev hapsinde bulunduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçmasının ardından 8 Ocak'ta Beyrut'ta bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

    Carlos Ghosn, İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçmasının ardından Lübnan Devlet Başkanı Michael Aoun ile de görüştü.

    Konuya yakın kaynaklara göre Ghosn, Japonya'da gözaltında tutulduğu dönemde kendisine ve eşine verdiği destek için Aoun'a teşekkür etti.

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