Gıda enflasyonuyla mücadele için soğuk depo zincirlerine destek

AA muhabirinin, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik, lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemeler yapılarak, tarımda bölge ve ürün bazında bir planlamanın kurumsal altyapısı hayata geçirilecek.

Gıda dağıtım zincirindeki aracılık ve lojistik maliyetlerini azaltmayı teminen tarımsal üretimde örgütlü yapı güçlendirilecek, gıda, lojistik ve depolama hizmetlerini uluslararası standartlarda sunacak, daha rekabetçi bir yapının oluşmasını sağlayacak düzenleme yapılacak.

Dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesi için soğuk depo zincirleri desteklenecek. Et, süt, meyve-sebze ve su ürünleriyle ilgili ürünlerde soğuk hava depo inşası ve ilgili makinelerin teminine destek olunacak.

Taşımacılık sırasında oluşan zayiat oranlarını en aza indirmeye yönelik taşıma araçları modernizasyonu ve dönüşümü teşvik edilecek. Soğutmalı taşıma araçları ve bunların motorlu düzeneğinin teşviki için ilana çıkılacak.

Hububat, baklagil, fındık ve zeytin gibi ürünlerin depolandığı lisanslı depoculuk sistemi ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Rekabete açık ürün piyasası oluşturulması için bitkisel ve hayvansal ürün ihtisas borsaları tesis edilecek. Lisanslı depo sayısı ve kapasitesi artırılarak 2020 sonunda lisanslı depo sayısı 100'e ulaştırılacak.

Ürün gözetim mekanizması kurulacak

Tarım ürünlerinin arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan veren bir erken uyarı sistemi kurularak, gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak takip edileceği "ürün gözetim mekanizması" hayata geçirilecek. Buna yönelik yazılım, eğitim, mevzuat, veri mimarisiyle ilgili kurumlarla protokol hazırlanması gibi aşamalar tamamlanacak.

Taze meyve sebze piyasasında mevsimselliği ve yüksek fiyat atışlarını dengeleyici bir unsur olarak teknolojik örtü altı üretim ile modern sulama sistemleri desteklenecek. Yenilenebilir enerji kullanan sera sayısının artması için gerekli teşvikler ilan edilecek.

Tarımsal ürünlerde e-ticaretin etkin ve güvenli yürütülmesine yönelik düzenlemeler yapılacak. Hal Kanunu'nda gerçekleştirilecek değişiklikte, toptancı hallerinde elektronik ticaret platformu kurulmasına ilişkin hükme yer verilecek. Önemli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için uygun alanlar, iklim şartlarına göre yeniden değerlendirilecek.

Üretici birlikleri ticarete girecek

Gıda güvenliğinin sağlanması için iklim değişikliğine uyum sağlamak üzere tarımda ürün desen değişimi senaryoları oluşturulacak. Önemli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için uygun alanlar, iklim şartlarına göre yeniden değerlendirilecek. Gelecek iklim projeksiyonlarına göre ürün uygunluk alanları belirlenecek.

Tarım ürünlerinin pazarlanmasında dağıtım zincirindeki aracıların sayısının azaltılması, tüketicinin makul fiyatlardan ürüne erişimi, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağlantı kurulması yönünde kooperatiflerin ve üretici birliklerinin sistemde etkin olarak yer alması sağlanacak. Bu kapsamda, üretici birliklerinin ticari faaliyette bulunabilmelerinin kolaylaştırılması amacıyla yasal düzenleme yapılacak. Denetim ve yönetim altyapısı güçlü bir dağıtım modeliyle tarımsal ürünlerin piyasaya daha hızlı ve uygun fiyatla sunulmasını sağlamaya yönelik kanuni düzenleme gerçekleştirilecek.