Gıda komitesi toplantısı gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gıda Komitesi toplantısında, tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacağını ve gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak adımların ele alındığını açıkladı.
Albayrak, "Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık" dedi.