Gıda sektöründen 4 günde 3 milyar $

Gıda sektörünü bir araya getiren CNR Food İstanbul’a katılan firmaların 4 günde 3 milyar doların üzerinde iş hacmi sağladı. 109’u yabancı 2 binden fazla markanın buluştuğu CNR Food İstanbul’u 117 ülkeden yerli ve yabancı 50 binden fazla kişi ziyaret etti.

Düzenledikleri fuarlarda yabancı alıcı sayısını artırarak, doğru ürünü doğru alıcı ile buluşturmak amacıyla BIA (Global Pazar İstihbarat Sistemi) big data yönetim sistemini kullandıklarını açıklayan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “2 yıldır kullandığımız BIA big data yönetim sistemi sayesinde fuarlarımıza katılan yabancı profesyonel alıcı sayısını ikiye katladık” diye konuştu.