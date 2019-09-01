Gıda ve ambalaja eş zamanlı fuar

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri, Türkiye Yiyecek ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve KOSGEB tarafından desteklenen fuar sektörün tüm paydaşlarını tek çatı altında buluşturuyor.



Aralarında Rusya, Ürdün, Çekya, Malezya ve Ukrayna’nın da bulunduğu 18 ülkeden 109’u yabancı olmak üzere 2 bin markanın ürünlerinin sergileneceği fuarın açılışını CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Çekya Başbakanı Andrej Babis birlikte gerçekleştirecek. Bu yıl Hindistan ve Çekya’nın milli katılımıyla daha da güçlü hale gelen fuarda milli katılım stantları yerel, bölgesel ve küresel yiyecek içecek tedarik zincirinin ilgi odağı haline gelecek. Fuarın açılışına ayrıca Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlícek de katılacak. Fuar 7 Eylül’de sona erecek.