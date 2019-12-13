Gıdada taklit ve tağşiş yapana hapis

Bakanlık tarafından birçok kez kamuoyuna duyurulmasına rağmen bazı firmaların taklit ve tağşiş yapmaya devam ettiği belirlendi. Tüketicinin menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve ceza maddesinin caydırıcı nitelik kazanması amacıyla ilgili madde hükmünde değişiklik yapılması planlanıyor.



Değişiklikle taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemi üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz edenler ile izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakendeci iş yerlerine kademeli cezalar getirilmesi öngörülüyor.

Taklit ve tağşiş yapanlara hem idari ve adli para cezalarının getirilmesi hem de bu fiili 2 yıl içinde tekrarlamaları durumunda hapis cezası ve faaliyetten men yaptırımları üzerinde çalışılıyor.