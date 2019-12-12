GIovane GentIle yurtdışında büyüyor

Erkek giyim sektörünün önemli oyuncularından olduklarını aktaran Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov şu bilgileri verdi:

“2016 yılında Türkiye perakende pazarına hızlı bir giriş yaparak satış alanımızı 3 yılda 3 kat büyütüp, ülke genelinde 33 mağazaya ulaştık. Sadece ülkemizde değil dünyada 25 ülkede 150 satış noktamızla takipçilerimizle buluşuyoruz. Hedefimiz, Giovane Gentile kalitesini yaşamak isteyen herkesin bize kolayca ulaşabilmesi ve tasarım ve fonksiyonelliğin yanı sıra rahatlığı ve doğallığı kıyafetlerinde hissedebilmesi.”