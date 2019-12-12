12.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
GIovane GentIle yurtdışında büyüyor
Erkek giyim markası Giovane Gentile, yurtdışındaki 26’ncı mağazasını Moskova’da açtı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yıl sonunda kadar Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de de bir mağaza açacak olan Giovane Gentile, 2019 yılını yurtdışında 27 mağaza ile tamamlayacak.
Erkek giyim sektörünün önemli oyuncularından olduklarını aktaran Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov şu bilgileri verdi:
“2016 yılında Türkiye perakende pazarına hızlı bir giriş yaparak satış alanımızı 3 yılda 3 kat büyütüp, ülke genelinde 33 mağazaya ulaştık. Sadece ülkemizde değil dünyada 25 ülkede 150 satış noktamızla takipçilerimizle buluşuyoruz. Hedefimiz, Giovane Gentile kalitesini yaşamak isteyen herkesin bize kolayca ulaşabilmesi ve tasarım ve fonksiyonelliğin yanı sıra rahatlığı ve doğallığı kıyafetlerinde hissedebilmesi.”