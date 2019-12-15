Girişimci kadınlar dünyaya açılacak

Kurulduğu günden bugüne kadınların özellikle ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik pek çok başarılı projeyi hayata geçiren Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD); İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ve Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) işbirliğiyle kurduğu Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER) ile girişimci kadınları destekliyor.



İstanbul Kalkınma Ajansı’nın başarılı projeler arasında seçerek hibe desteği verdiği GİKAMER, kadınların çalışan olarak ekonomik hayata katılımlarının yanı sıra, sahip oldukları bilgi ve deneyimi iş hayatına ‘girişimci’ olarak aktarabilmelerini de hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda kurulan GİKAMER ile özellikle teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik destekleniyor. 100 kadın girişimci, 5 dönem 200 saat eğitim ve mentörlük hizmetiyle, iş planlama, geliştirme ve birebir danışmanlık hizmetine erişim imkanı buluyor.



İşbirliği fırsatı



Proje, ‘Kadın Girişimcilik Eğitimleri’, ‘TİKAD Mentörlük Eğitimi’, ‘Başarı Akademileri ve Silikon Vadisi ziyareti’ ile kadın girişimcilerin iş hayatına daha güçlü başlamasını sağlıyor.



Eğitim ve değerlendirmeler sonucunda belirlenecek 10 başarılı girişimci veya girişim fikri sahipleri; ‘Silikon Vadisi Ziyareti’ fırsatı yakalayacak. Bu kapsamda üniversiteler, başarılı start-up’lar ziyaret edilecek, katılımcıların karşılıklı öğrenme ve işbirliği geliştirebilmesi, ekosistemi tanıması ve eksiklerini görebilmeleri için gerekli öğrenme ortamı hazırlanacak. Amerika’nın önde gelen teknoloji firmalarının CEO’larıyla bir araya gelme ve kendi projelerini anlatma, uluslararası işbirlikleri kurma fırsatı yakalayacaklar.



Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazanan 10 başarılı girişimcinin ziyareti Şubat 2020’de gerçekleştirilecek.









TİKAD AŞ desteği



Daha fazla kadının iş yaşamında olması gerektiğine inanan ve GİKAMER ile Türkiye’ye yeni kadın girişimciler kazandırmayı hedefleyen TİKAD, bu noktadan hareketle, kadınları yolun başından alıyor sonuna kadar destekliyor.



GiKAMER’de başarılı olan kadın girişimcileri, TİKAD üyeleri tarafından kurulan TİKAD Yatırım A.Ş. desteklemeyi sürdürecek.



‘Her adımlarında yanlarındayız’



TİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, TİKAD’ın hem Türkiye ekonomisinin tamamı için katma değer üretme, hem de kadının ekonomik hayatta ve ülke kalkınmasında daha çok yer kaplamasını sağlamak amacıyla kurulduğu günden bugüne pek çok projeye imza attığını vurguladı. Bulut, şunları söyledi:



“Girişimci Kadın Merkezi’ndeki çalışmalarla ise yine ülkemizin küresel dünya ile rekabetinde biz de iş kadınları olarak kendi payımıza düşen katkıyı sunmuş olacağız. TİKAD Yatırım A.Ş. ile bizler girişimci adaylarının her aşamasında ellerinden tutarak bir bütünsel katkının oluşmasını sağlayacağız. Bu son derece önemlidir ve belki de bizim projemizi benzerlerinden ayıran en temel nokta da budur. Yolun başından alıyor ve sonuna dek yanlarında oluyoruz. Çünkü TİKAD Türkiye’de daha fazla işkadını olması gerektiğine kuvvetle inanıyor, bunu sağlamak için de elini taşın altına koymaktan kaçınmıyor.”









İş kadınları mentor oldu



TİKAD Mentorlük Modülü ile; girişimcilik sürecinde kadınların yaşadıkları spesifik sorunların çözümüne destek olunup, motivasyonları artırılıyor. Program kapsamında, kadın girişimci adayları koçluk seansları alabiliyor. TİKAD üyesi iş kadınlarının mentorlük verdiği girişimciler tavsiye ve destek alırken, vizyonlarının gelişmesi ve markalaşma konusunda da bilgileniyorlar.



Proje boyunca TİKAD üyesi başarılı iş kadınları ile ‘Başarı Akademileri Toplantıları’ da devam edecek. Proje tamamlandığında, 100 kadın girişimci adayına toplam 540 saat süren girişimcilik, iş geliştirme, ürün geliştirme, ağ kurma başlıklarında eğitim ve mentorlük desteği sağlanmış olacak.