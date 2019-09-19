Girişimci kadınlara 'İyi İşler Dükkanı'

Dükkânda tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren ve ‘İyi İşler’ programına katılan 24 kadın işletmecinin ürünleri e-ticaret üzerinden satışa sunuldu.



72 kadına sertifika



2015 yılında kadın işletme sahipleri için tasarlanan program, Bank Of America-Merril Lynch’in desteğiyle tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili, çocuk ve bebek ürünleri alanlarında faaliyete başladı. İyi İşler programında bugüne kadar 72 işletme sahibi kadın girişimci bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.



Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “Kadın girişimcilerin en önemli ihtiyacı olan pazara erişim konusunda onlara destek oluyoruz. Ekonomimizin kalitesinin artması, büyümesi ve refahın tabana yayılması için kadınların ekonomiye katılımı şart” dedi.



Türkiye’de kadın girişimciliğinin yaygınlaşması, kadın istihdamının artması ve genel olarak kadının ekonomik, sosyal ve politik konumunun güçlendirilmesi için var gücüyle çalıştıklarını belirten KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise, “Sadece programa katılan kadın girişimcilere değil, onların aracılığıyla kendi işletmelerinde istihdam edilen 1000’e yakın kadına da dolaylı olarak destek sağlanacak. Kadınlar güçlendikçe ekonomimiz de güçlenecek. Bu proje bu nedenle çok önemli” diye konuştu.