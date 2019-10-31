BİST98.6920EURO6,380,38USD5,710,27ALTIN274,940,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiGirişimciler yarıştı Türk tekstili kazandı
    31.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Girişimciler yarıştı Türk tekstili kazandı

    Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge, ödül töreniyle sona erdi.

    Girişimciler yarıştı Türk tekstili kazandı

    13 proje yarıştı

    Tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla, katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge’ın son bölümünde, finale kalan 13 proje yarıştı. Önemli isimlerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada, birinciliğe, ‘Uyku Apnesini Engelleyen Yastık’ projesi ile Ümmgülsüm Torman ve Şeyma Kaya ulaştı. Yarışmada ayrıca, proje yazma eğitimi ödülüne layık görülen 3 Ar-Ge Merkezi de ödüllendirildi.

    Yeni buluşlar

    Değerlendirme sürecinin ardından, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen finalde yarıştı. Ventures & Mentors League CEO’su ve Proje Koordinatörü Ufuk Batum ve UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin moderatörlüğündeki yarışmada; ikinciliği ise ‘Nemflora’ projesi ile Ahmet Yellice ve ‘Sıfır Atık Yaklaşımıyla Baca Gazı Arıtma Sistemlerinden Yerli Tasarım ORC’ projesi ile Bülent Kula paylaştı.

    Ankara'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralıANKARA'dan, otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gözler Kredi Yurtlar Kurumunda! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Gözler Kredi Yurtlar Kurumunda! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hastanede AIDS skandalı! 15 hastada kullandılar

    Hastanede AIDS skandalı! 15 hastada kullandılar

    Azize dizisi yeni fragman yayınlandı! Azize oyuncuları...

    Azize dizisi yeni fragman yayınlandı! Azize oyuncuları...

    Son depremler nerede oldu? 31 Ekim 2019 deprem mi oldu?

    Son depremler nerede oldu? 31 Ekim 2019 deprem mi oldu?

    Sıradaki Haber