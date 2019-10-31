Girişimciler yarıştı Türk tekstili kazandı

13 proje yarıştı



Tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla, katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge’ın son bölümünde, finale kalan 13 proje yarıştı. Önemli isimlerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada, birinciliğe, ‘Uyku Apnesini Engelleyen Yastık’ projesi ile Ümmgülsüm Torman ve Şeyma Kaya ulaştı. Yarışmada ayrıca, proje yazma eğitimi ödülüne layık görülen 3 Ar-Ge Merkezi de ödüllendirildi.



Yeni buluşlar



Değerlendirme sürecinin ardından, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen finalde yarıştı. Ventures & Mentors League CEO’su ve Proje Koordinatörü Ufuk Batum ve UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin moderatörlüğündeki yarışmada; ikinciliği ise ‘Nemflora’ projesi ile Ahmet Yellice ve ‘Sıfır Atık Yaklaşımıyla Baca Gazı Arıtma Sistemlerinden Yerli Tasarım ORC’ projesi ile Bülent Kula paylaştı.