Girişimcilere destek paketi

Philip Morris International’ın (PMI) start-up şirketleri desteklemek için 150 milyon dolar bütçe ile kurduğu “girişim sermayesi şirketi” PM Equity Partner (PMEP), Türkiye’deki yerli girişimciler ile buluştu.

Girişimcilik konusu, tüm dünyada olduğu gibi hızlı büyüme potansiyeline sahip Türkiye’nin de gündeminde önemli bir yer teşkil ediyor. Türkiye’de özellikle 2010 yılı itibarıyla girişimcilik alanına artan ilgi ve sağlanan finansman ile beraber yerli start-up ekosistemi büyümeye başladı. Bugün Türkiye girişimcilik ekosistemi; devlet teşvikleri, melek yatırımcılar, hızlandırıcı fonlar, kurumsal yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından destekleniyor. Üniversite, Teknopark ve STK’ların destekleriyle büyümeye devam ediyor. Gücünü teknolojiden ve dinamizmden alan, global ölçekte ses getirebilecek nitelikteki startup’ların sayısının ve aldıkları yatırımların artarak devam etmesi bekleniyor.

Dijital dönüşüm

Yerli girişimler ile yakın çalışan ve Türkiye’deki start-up ekosisteminin gelişimine destek veren büyük firmalardan Philip Morris Sabancı’nın Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren konuyla ilgili yürüttükleri çalışmaları şöyle açıkladı:

“Şirketimiz bünyesindeki değer zincirimizin tüm bileşenlerinde bir dijital dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bu dönüşüm sürecinde, yenilikçi çözümleriyle öne çıkan start-up’larla çalışıyoruz. Örneğin; geleneksel perakende kanalında halihazırda yaklaşık 110 bin bayimizin kullandığı dijital ticari platformlarımızın geliştirilmesi için 10 farklı start-up ile iş birliği yaptık ve onlarla birlikte yeni projelere imza atıyoruz.”

Yeni projeler yolda

Ülkemizdeki inovatif girişimlerin tüm dünyaya açılmasına katkı sağlayacak bir etkinlik geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleşti:

Girişimci start-up şirketleri desteklemek için kurulan girişim sermayesi şirketi PM Equity Partner (PMEP), Türkiye’de bir yarışma düzenledi.

Alanında yetkin firmalar arasından seçilen 10 finalist, start-up yarışmasında iş modellerini ve fikirlerini anlatma fırsatı yakaladılar. Başarılı finalistler yarışmada tedarik zinciri, finans teknolojisi, görüntü tanıma ve yapay zeka gibi farklı alanlardan projeleri ve geliştirdikleri ürünlerini tanıttılar.

150 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan PMEP’nin, şu ana kadar dünya çapında 11 firmaya yatırım yaptığını belirten Diren, sözlerine şöyle devam etti:

Hacmi 3 trilyon dolar

“Yerli girişimci firmalar ile gelişmek ve onları geliştirmek kurumsal stratejimizin önemli bir parçası. Bugün global ölçekte 3 trilyon dolar büyüklüğüne ulaştığını gördüğümüz start-up ekosistemi önümüzdeki dönemde de yenilikçi ürün, süreç ve servis geliştirmeye devam edecek.”

Diren, “Gerek devlet desteğiyle, gerekse özel fonlarla tohum aşamasındaki fikirlerin filizlendirilmesi önemli. PMEP olarak hızla gelişme gösteren bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İnanıyorum ki start-up’ların desteklenmesi, yatırımcı açısından her zaman cazip olan ülkemizin, global yarışta daha da öne çıkmasına imkan sağlayacak.”