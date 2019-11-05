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    HaberlerEkonomiGirişimcilik eğitimi alana uygun kredi
    05.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Girişimcilik eğitimi alana uygun kredi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla “KOBİ Finansman Destek Programı” hazırlandığını açıkladı.

    Girişimcilik eğitimi alana uygun kredi

    Palandöken, “KOBİ Finansman Destek Programı” kapsamında girişimci KOBİ’lere işletme veya makine teçhizat kredisi kullandırılacağını bildirdi.

    KOBİ’lerin 3 yıl süreyle istedikleri zaman limitleri dahilinde söz konusu destekten yararlanabileceklerine işaret eden Palandöken, “Girişimciler, 12 aylık vadede sadece anapara ve 3,75 puanlık faiz veya kar payı ödemesi yapacak, 18 aylık planlamada, faiz veya kar payı oranı 4’e çıkacak” değerlendirmesinde bulundu.

    Girişimcilik eğitimi alana uygun kredi

    Üst limit 50 bin TL

    Palandöken, kredi üst limitinin 50 bin lira olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

    “KOSGEB, KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla ‘KOBİ Finansman Destek Programı’ hazırladı. Girişimcilik eğitimi alan 70 bin kişi bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Kredi de üst limit sadece girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 70 bin liraya kadar çıkabilmektedir.

    Başvurular KOSGEB tarafından belirlenen 3’ü devlet bankası olmak üzere 10 bankadan birine yapılabilecek ve teminat sıkıntısı çeken KOBİ’ler Kredi Garanti Fonuna başvurabilecekler.”

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