Gizemli Frigyalılar'ın tarihine ortak ol!

NG Afyon’un ana sponsorluğunda ve Limit Sensin iş birliğiyle bu yıl altıncısı düzenlenen Frig Vadisi Ultra Maratonu ve ikincisi düzenlenen Afyonkarahisar Kale Yarışı’nda sporcular ter dökecek. Geçtiğimiz yıl Sapanca Ultra Maraton’la büyük bir farkındalık yaratan, İsveç’te başlayan ve sosyal medya sayesinde dünyaya yayılan ‘Plogging-Koşarken Çöp Topla’ trendi bu yıl da Frig Ultra Maraton’da devam edecek. Maraton katılımcıları kitlerin içerisinde verilen çöp poşetleriyle belirli noktalarda durarak hem doğayı koruyacaklar hem de tarihin izlerini keşfedecekler.

21-22 Eylül tarihlerinde, Frig Vadisi’nin doğal ve tarihi güzellikleri arasında gerçekleşecek olan maraton, 6K, 12K, 22K ve 54K olmak üzere Frigya medeniyetlerinden izler barındıran dört özel parkurda koşulacak.

Aşk Vadisi Koşusu…

Ayazini Köyü’nün tarihi sokaklarının keşfedileceği, Frig Vadileri’nin kalbinden başlayan Aşk Vadisi Koşusu’nda sporcular Afyonkarahisar’ın bir çok kültür noktasını da deneyimleme fırsatı bulacak. Koşmaya yeni başlayanlar, hafif tempoda koşarak daha çok tarihi yaşamak isteyenler, Frig Vadisi manzaralı 6K’lık parkuru tercih edecek..

Gizemli Frigya Koşusu…

Frig Vadisi’nde koşma keyfini yaşayacak olanlar, bölgenin tüm dünya tarafından bilinen Peribacaları, Ayvaz Kalesi, Aslan Taşı, Büyük Yayla Göleti ve Kumbet gibi kültür noktalarını da deneyimleme fırsatı bulacak. Afyonkarahisar Ayazini Köyü'nden başlayıp gizemli Frigya patikalarından ilerleyen yarışçılar Üçlerkayası köyünde 12Km'lik etabı sonlandıracaklar.

Göynüş Kral Yolu Koşusu…

İlk çağdan günümüze kadar atılacak olan adımlar, şehrin en eski metropolisi olan Ayazini Metropolisi antik kentinten başlayacak. Sporcular, Ayazini Köyü’nden tarihi kalelere ulaşmak için Gönül Vadisi’nden geçerek Avdalaz kalesine ulaşacaklar. Frigya’nın gizemiyle başbaşa kalacak olan yarışmacılar, Göynüş Vadisi, Aslantaş, Yılantaş ve ilk yazıtlarda tarihin izlerine ayak basacaklar. Sporcular, 3500 yıllık tarihi Kral yolları ile Aşk Vadisi’ne ulaşarak 22K’lık parkuru tamamlayacaklar.

Frig Ultra 54K…

Afyonkarahisar Ayazini Köyü'nden başlayıp gizemli Frigya patikalarından ilerleyen yarışmacılar Üçlerkayası köyünde tarihi su obruklarında mola verdikten sonra, Aslantaş, Gora filminin çekildiği Memeç kayalıkları ve doğal güzelliğiyle bilinen Emre gölü güneyinden ilerleyerek Bayramaliler köyüne ulaşan yarışmacılar 54K’lık parkuru tamamlayacaklar.

2K’lık Nefes Kesen Maraton: Afyonkarahisar Kale Yarışı

Afyonkarahisar Valiliği 22 Eylül saat 11:30’da yarışmaya başlayacak olan sporcular, 100-150 metrelik bir tırmanıştan sonra toplamda 226 metreyi tamamlayıp, kalenin eteklerinden dönerek zirvede yarışı sonlandıracaklar. Büyük bir heyecan ve adrenalin yaşatacak olan Afyonkarahisar Kale Yarışı’nda zirveye ulaşmak için koşucular 550 basamağı koşarak çıkarken unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.