Gizemli Frigyalılar'ın tarihine ortak oldular

NG Afyon’un ana sponsorluğunda ve Limit Sensin iş birliğiyle bu yıl altıncısı düzenlenen Frig Vadisi Ultra Maratonu ve ikincisi düzenlenen Afyonkarahisar Kale Yarışı’nda sporcular ter döktü. Maraton katılımcıları tarihin izlerini keşfederek kıyasıya yarıştı. Frig Vadisi’nin doğal ve tarihi güzellikleri arasında gerçekleştirilen maraton, 6K, 12K, 22K ve 54K olmak üzere Frigya medeniyetlerinden izler barındıran dört özel parkurda koşuldu.

Frig Ultra 54K…

Afyonkarahisar Ayazini Köyü'nden başlayıp gizemli Frigya patikalarından ilerleyen yarışmacılar Üçlerkayası köyünde tarihi su obruklarında mola verdikten sonra, Aslantaş, Gora filminin çekildiği Memeç kayalıkları ve doğal güzelliğiyle bilinen Emre gölü güneyinden ilerleyerek Bayramaliler köyüne ulaşıp 54K’lık parkuru tamamladılar. Büyük yarışı kadınlarda Eylem Güzel bitirirken, ikinci Pelin Börcek ve üçüncü Ece Saraoğlu oldu. Erkeklerde Nuri Kömür birinci olurken, ikinci Cüneyt Adalı ve üçüncü ise Can Ayaz oldu.

Göynüş Kral Yolu Koşusu…

İlk çağdan günümüze kadar atılan olan adımlar, şehrin en eski metropolisi olan Ayazini Metropolisi antik kentinten başladı. Sporcular, Ayazini Köyü’nden tarihi kalelere ulaşmak için Gönül Vadisi’nden geçip Avdalaz kalesine ulaştı. Frigya’nın gizemiyle başbaşa kalan yarışmacılar, Göynüş Vadisi, Aslantaş, Yılantaş ve ilk yazıtlarda tarihin izlerine ayak bastı. Sporcular, 3500 yıllık tarihi Kral yolları ile Aşk Vadisi’ne ulaşarak 22K’lık parkuru tamamladı. 22K yarışını kadınlarda Ayşegül Yılmaz kazanırken, ikinci Esra İnal ve üçüncü Özlem Önen oldu. Erkeklerde ise Yılmaz Ahçıoğlu yarışmayı birinci tamamlerken, ikinci Karol Boğuş ve üçüncü Evrim Böyükelhan oldu.

Gizemli Frigya Koşusu…

Frig Vadisi’nde koşma keyfini yaşayanlar, bölgenin tüm dünya tarafından bilinen Peribacaları, Ayvaz Kalesi, Aslan Taşı, Büyük Yayla Göleti ve Kumbet gibi kültür noktalarını da deneyimleme fırsatı buldu. Afyonkarahisar Ayazini Köyü'nden başlayıp gizemli Frigya patikalarından ilerleyen yarışçılar Üçlerkayası köyünde 12K etabını sonlandırdı. Kadınlarda birinci Cevriye Akkurt olurken, ikinci Virgine Arslan ve üçüncü Nefise Çağla Tarhan oldu. Erkeklerde Metin Keleş kazanırken, ikinci Ahmet Mücahit Çağan ve üçüncü Rıdvan Özçelik oldu.

Aşk Vadisi Koşusu…

Ayazini Köyü’nün tarihi sokaklarının keşfedilip, Frig Vadileri’nin kalbinden başlayan Aşk Vadisi Koşusu’nda sporcular Afyonkarahisar’ın bir çok kültür noktasını da deneyimleme fırsatı buldu. Koşmaya yeni başlayanlar, hafif tempoda koşarak daha çok tarihi yaşamak isteyenler, Frig Vadisi manzaralı 6K’lık parkuru tercih etti. Kadınlarda Emine Beşler Çeber yarışmayı birinci tamamlarken, ikinci Naz Balamut ve üçüncü ise Karolina Skoczylas oldu. Erkeklerde Emir Yılmaz birinci olurken, ikinci İsmet Özler ve üçüncü ise Danil Drozd oldu.

2K’lık Nefes Kesen Maraton: Afyonkarahisar Kale Yarışı

Afyonkarahisar Valiliği önünde koşuya başlayan sporcular, 100-150 metrelik bir tırmanıştan sonra toplamda 226 metreyi tamamlayıp, kalenin eteklerinden dönerek zirvede yarışı sonlandırdı. Büyük bir heyecan ve adrenalin yaşanan Afyonkarahisar Kale Yarışı’nda zirveye ulaşmak için koşucular 550 basamağı koşarak çıkıp unutulmaz bir deneyim yaşadı. Kadınlarda Hülya Kirenci birinci olurken, ikinci Sultan Özbay ve üçüncü Elena Töreli oldu. Erkeklerde ise Süleyman Büyükbezgin kazanırken, ikinci Bekirhan Kabadayı, üçüncü Ömer Akar oldu.