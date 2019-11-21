Gizli rekortmenler

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Gelir vergisi rekortmenleri listesinde 100 mükelleften 57’si isminin açıklanmasını istemedi. Geçen yıl isminin açıklanmasını istemeyen mükellef sayısı 53’tü.



En fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin ilk iki sırasındaki rekortmenler isimlerinin açıklanmasını istemezken, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç 54 milyon 169 bin 334 lirayla listede üçüncü sırada yer aldı.



İlk 10’daki isimler



2017 yılı listesinin zirvesinde bulunan ve 2018’in haziran ayında hayatını kaybeden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara 2018 listesinde 36 milyon 215 bin 996 lira vergiyle 4’üncü sırada yer aldı.



Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ise 2017’de 12’nci sırada yer alırken, 2018 rekortmen listesinde 35 milyon 236 bin 977 lira vergiyle 5’inci sıraya yükseldi.









Mehmet Sinan Tara 26 milyon 221 bin 783 lira, Suna Kıraç 32 milyon 197 bin 789 lira, Mehmet Ömer Koç ise 29 milyon 280 bin 745 liralık vergiyle ilk 10’daki yerlerini korudu.



Kurumların şampiyonu yine Merkez Bankası



Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması’nı açıkladı.



Buna göre, 2018’in Kurumlar Vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Merkez Bankasını Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AO, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü izledi.



Kurumlar Vergisi’ne ait listenin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı. Listede bankacılık sektörünün yanı sıra doğal gaz, ham çelik üretimi ile metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.



İstanbul ilk sırada



En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100’de isimleri açıklan mükelleflerin 49’u İstanbul’dan çıktı. Listede Ankara’dan 14, İzmir’den 3, Hatay, Antalya, Zonguldak, Kocaeli, Rize, Manisa ve Elazığ’dan birer firma yer aldı. Listedeki 70 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100’deki en düşük vergi tutarı 73 milyon 101 bin 60 lira oldu.



Rekortmenler listesinde ilk 100’e giren kurum ve şirketlerden 27’si ise isminin açıklanmasını istemedi.



Tek ünlü Acun kaldı



Gelir vergisi rekortmenleri listesinde tek ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kaldı. Daha önceki yıllarda listede adlarını gördüğümüz Beyazıt Öztürk, Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ bu yılki listede yer almadı. Ilıcalı, 2017’de listenin 42’nci sırasında yer alırken 2018 listesinde tahakkuk ettirilen 6 milyon 722 bin 157 liralık vergiyle bu kez 83’üncü sırada yer buldu.









23.6 milyar TL vergi verecekler





Türkiye genelinde 2018 yılına ait elde edilen kazançlar üzerinden yapılan vergilendirme işlemlerine göre gelir vergisi beyanları ve tahakkuk ettirilen vergi tutarları hesaplandı.

Mart 2019’da 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.



Gelir vergisi beyannameleri ile 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 lira matrah beyanında bulunuldu.



Bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.



Toplanan vergide % 38 artış oldu

Buna göre, gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13.67, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14.44 artış gerçekleşti. Kurumlar vergisi beyanlarında ise bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29.01, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38.61 yükseliş dikkati çekti.



Avukatlar listesi



Google ve Twitter gibi şirketlerin Türkiye’de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak, 2017’de listede 10’uncu sırada yer alırken geçen yıl 25.4 milyon liralık vergiyle 9’uncu sıraya çıktı. Avukat Ahmet Pekin 10.2 milyon lirayla 43’üncü, Avukat Mehmet Gün 8.7 milyon lirayla 60’ıncı, Avukat Fatoş Kılıç Bıçakçıoğlu 6.9 milyon lirayla 77’inci oldu.



85’i İstanbul’dan



Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk edilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında 85 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı.

İstanbul’u Ankara (3), Gaziantep (3), Antalya (2), İzmir (2), Denizli (2), Bursa (1), Eskişehir (1) ve Hatay (1) illeri izledi.





Ortalama 6.6 bin TL ödeyecekler

2018 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 24 bin 834 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 6 bin 671 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.





Mermerci, manda üreticisi ve parfümerici rekortmenler

Rekortmenlerin gelir vergisine konu olan kazançları, ağırlıklı olarak sahip oldukları hisselerinin temettü gelirleri ve gayrimenkul gelirlerinden oluştu. Bunun yanı sıra diğer gelir kaynaklarından elde ettikleri kazançların vergisiyle listeye girenlerden bazıları şöyle sıralandı:



Ege ve İç Anadolu’da 7 ocaktan mermer çıkardan Özçınar Madencilik’in sahibi Selahattin Çınar, 17 milyon 242 bin lirayla 18. sırada yer aldı. İlaç sanayicisi Nebahat Türkan Özsezen, 8 milyon 921 bin lirayla 54’üncü, sığır ve manda yetiştiricisi Mehmet Haluk Ündeğer 6 milyon 820 bin lirayla 81’inci, Erdoğmuş Parfümeri’nin sahibi Hüseyin Erdoğmuş 6 milyon 27 bin lirayla 98’inci sırada yer aldı.