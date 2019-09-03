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    HaberlerEkonomiGKRY Rusya'ya borcunu ödedi
    03.09.2019 - 08:47| AA

    GKRY Rusya'ya borcunu ödedi

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Rusya'ya olan borcunu ödediği bildirildi.

    GKRY Rusya'ya borcunu ödedi

    Rum Maliye Bakanı Harris Georgiades, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

    Güney Kıbrıs'ın mali ihtiyaçlarını uluslararası piyasalardan karşılayabilecek duruma geldiğini belirten Georgiades, "Toplam 1,58 milyar euroluk Rusya'ya olan borcumuzun tamamı kısa süre önce ödendi." ifadesini kullandı.

    Yunanistan ve bazı Avrupa ülkelerinin ardından ekonomik krize giren Rum yönetimi, 2011'de 2,5 milyar euroluk kredi için Rusya ile masaya oturmuştu.

    Rumlar, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) oluşan kreditörleriyle 2013'te 10 milyar avroluk kurtarma paketi programına girmişti.

    Geçen yıl yüzde 3,20 büyüyen Rum ekonomisi, mart 2016'da kurtarma programından çıkmıştı.

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