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    12.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Global ticaret geriliyor

    DHL Global Ticaret Barometresi (GTB) Endeksi 2 puan gerilemeyle 45 puana düştü. Konuyla ilgili açıklamada, “Bu, global ticaretin hafif ölçekte de olsa ivme kaybetmeye devam ettiği anlamına geliyor, önümüzdeki üç ayda dünya ticaretinde bir miktar daha daralma olacağına işaret ediyor” denildi.

    Global ticaret geriliyor

    Dünya ticaretinin yılı büyük olasılıkla ortalama bir seviyede tamamlayacağı belirtilen açıklamada, hala büyüme beklentisi olan alanlar mevcut bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, “Hindistan pozitif büyüme görünümünü geri kazanırken, büyüme görünümü en zayıf ülke Çin oldu” bilgisine yer verildi.

    DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, “Son yıllarda dünya ticaretinde görülen hızlı büyüme, Everest Dağı’na tırmanmak gibiydi. Artık inişe geçmiş durumdayız ama hâlâ yüksek irtifa havası soluyoruz” dedi.

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