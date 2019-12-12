Global ticaret geriliyor

Dünya ticaretinin yılı büyük olasılıkla ortalama bir seviyede tamamlayacağı belirtilen açıklamada, hala büyüme beklentisi olan alanlar mevcut bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, “Hindistan pozitif büyüme görünümünü geri kazanırken, büyüme görünümü en zayıf ülke Çin oldu” bilgisine yer verildi.

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, “Son yıllarda dünya ticaretinde görülen hızlı büyüme, Everest Dağı’na tırmanmak gibiydi. Artık inişe geçmiş durumdayız ama hâlâ yüksek irtifa havası soluyoruz” dedi.