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    HaberlerEkonomiGlobal Yatırım BIST Endeksi’nde
    31.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Global Yatırım BIST Endeksi’nde

    Global Yatırım Holding (GLYHO), Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı ‘BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini korudu.

    Global Yatırım BIST Endeksi’nde

    Holdingin, şirketlere hem itibar kazandıran hem de rekabet avantajı sağlayan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne yeni döneminde de dahil olmasında sürdürülebilirlik ile ilgili alanlarda kapsamlı politikalara sahip olması, belirli çevresel indikatörlerde iyileştirmeler sağlaması, ISO9001:2015 Kalite ve ISO14001:2015 Çevre entegre sertifikasyonları gibi hedefleri taahhüt ettiği sürede yerine getirmiş olması ve ‘Kum Köpekbalığı ve Üreme Alanı” projesinin desteklemesi gibi çalışmaları önemli rol oynadı.

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