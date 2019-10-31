Global Yatırım BIST Endeksi’nde

Holdingin, şirketlere hem itibar kazandıran hem de rekabet avantajı sağlayan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne yeni döneminde de dahil olmasında sürdürülebilirlik ile ilgili alanlarda kapsamlı politikalara sahip olması, belirli çevresel indikatörlerde iyileştirmeler sağlaması, ISO9001:2015 Kalite ve ISO14001:2015 Çevre entegre sertifikasyonları gibi hedefleri taahhüt ettiği sürede yerine getirmiş olması ve ‘Kum Köpekbalığı ve Üreme Alanı” projesinin desteklemesi gibi çalışmaları önemli rol oynadı.