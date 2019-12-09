Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini yükseltti

Goldman Sachs, OPEC+'nın Mart sonuna kadar üretim kısıntısını 500 bin varil/gün derinleştirme kararı alması sonrasında 2020 yılı için petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

2020 yılı için Brent petrolü tahminini 60 dolar/varilden 63 dolar seviyesine çıkaran Goldman Sachs, uzun vadeli tahminini ise 55 dolar/varil olarak korudu.

Batı Teksas petrolü için 2020 yılı tahminini 58,50 dolar/varil olarak duyuran eden Goldman Sachs, uzun vadeli tahminini de 50 dolar/varil olarak belirtti.