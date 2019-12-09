09.12.2019 - 07:41 |
Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini yükseltti
Goldman Sachs, 2020 için petrol fiyat tahminlerini yükseltti.
Goldman Sachs, OPEC+'nın Mart sonuna kadar üretim kısıntısını 500 bin varil/gün derinleştirme kararı alması sonrasında 2020 yılı için petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
2020 yılı için Brent petrolü tahminini 60 dolar/varilden 63 dolar seviyesine çıkaran Goldman Sachs, uzun vadeli tahminini ise 55 dolar/varil olarak korudu.
Batı Teksas petrolü için 2020 yılı tahminini 58,50 dolar/varil olarak duyuran eden Goldman Sachs, uzun vadeli tahminini de 50 dolar/varil olarak belirtti.
Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.