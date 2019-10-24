Golf dünyası Limak Kemer Golf Cup'ta buluşuyor

Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul'da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübü’nün ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilecek LİMAK KEMER GOLF CUP’, 25-27 Ekim tarihleri arasında iş ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isimlerini ağırlayacak.

Limak Kemer Golf Cup 2019, 25 Ekim 2019’da Juniorlar ile başlayacak olup, 27 Ekim Pazar günü turnuva sonrası saat 17.00’da düzenlenecek ödül töreni ile son bulacaktır

26 Ekim Cumartesi Yetişkinler 10:00 Shotgun

27 Ekim Pazar Yetişkinler 10:00 Shotgun

Ödül Töreni : 17:00