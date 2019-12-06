‘Gönüllü sayımız daha da artmalı’

Toplantının açılış konuşmasını Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptı. Toplantıya katılan müzisyen Haluk Levent ise, kurucusu olduğu Ahbap’ın yola çıkış hikayesini anlattı. Dr. Kerem Dündar’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi Yöneticisi Zeynep Bahar Çelik, Köy Okulları Değişim Ağı Kurucusu ve Genel Koordinatörü Mine Ekinci, gençlik çalışanı Robin Askar ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yola çıktığı hikayesiyle Kanber Bozan yer aldı.



34 yıllık hareket



Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 5 Aralık tarihini ‘Dünya Gönüllüler Günü’ olarak ilan etmesinin ardından geçen 34 yılda gönüllülük hareketinin müthiş bir güç kazandığını hatırlattı. Sabancı, “Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar çok katmanlı ve çok geniş etki alanına sahip. Bu karmaşık problemlerin çözümü ise ancak herkesin çözümün parçası olmak için çabalaması tüm paydaşların katılımcı süreçlerle bir araya gelmesi ve sivil toplumun her alanda güçlenmesi ile mümkündür” dedi.



Kurumsal gönüllülük uygulamalarının önemine de değinen Sabancı, “Kurumsal gönüllülük uygulamaları hem kurumlar, hem çalışanlar hem de toplum için çok önemli fırsatlar sunuyor ve katma değer yaratıyor. Tüm şirketleri kurumsal gönüllülük programlarını hayata geçirmeye, iyilik tohumları serpmeye davet ediyorum” çağrısında bulundu.



Gençlere görev düşüyor



Ülkemizde gönüllülük konusunda bize yakışmayan bir noktada olduğumuzu dile getiren Güler Sabancı, “Dünya Bağışçılık Endeksi, 2007 yılından beri 145 ülkede yapılıyor. Buna göre Türkiye tanımadığı bir kimseye yardım etme konusunda 113. sırada. Gönüllülük için harcanan zamana baktığımızda ise 126. sıradayız. Gönüllülükte en büyük rol gençlere düşüyor. Gençlerin bu konuyla daha fazla ilgilenmesi, vakit ayırması lazım” dedi.