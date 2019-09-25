Google Apple’ın oyununu bozar mı?

Google Play Pass adı verilen sisteme ayda 5 dolara abone olanlar 350 civarı oyun ve uygulamaya erişebilecek. Tanıtım amacıyla abonelik ilk yıl ayda 2 dolarda tutulacak. Android 4.4 (KitKat) ve üzeri Android cihazlar Play Pass’i destekleyecek. Sisteme her ay yeni oyunlar ekleneceği belirtiliyor.

Google’ın Play Pass’i ile Apple’ın Arcade’i arasında bazı farklar bulunuyor. iOS13 ile birlikte başlatılan Apple’ın ayda 5 dolara abone olunan servisindeki oyunlar başka yerde bulunmuyor. Öte yandan Google’ın sunduğu oyunların Play Store’dan da satın alınabileceği belirtiliyor. Böylelikle kullanıcılar tek bir oyun ya da uygulama yerine hepsine birden erişme hakkına sahip olabilecek.

İki serviste de reklam ve uygulama içinde ekstra satın alma olmayacak. Öte yandan Google video oyun tarafında da hazırlıklarını sürdürüyor. Konsol oyunlarının streaming şeklinde oynanabileceği Stadia’nın bu yıl içinde çıkması bekleniyor.