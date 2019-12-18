BİST110.5990EURO6,61-0,11USD5,94-0,02ALTIN282,720,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Google’da kritik buluşma
    ABONE OL
    18.12.2019 - 14:45 | | Mithat Yurdakul

    Google’da kritik buluşma

    Rekabet Kurumu’nun Google kararının ardından başlayan süreçte bugün önemli bir toplantı gerçekleşecek.

    Google’da kritik buluşma

    Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı ve yönetim kurulu üyeleri bugün Google krizinin çözümü için Google İstanbul ofisinde Google yetkilileriyle bir araya gelecek. Toplantıda Rekabet Kurumu’nun kararı ve Google’ın açıklamaların ardından sürecin nereye gideceğini değerlendirecek. Dernek yarın da Rekabet Kurumu yetkilileriyle bir araya gelecek.

    Rekabet kurumunun Google’a yönelik ceza kararının ardından şirket, “Türkiye'deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye'de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik. Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi hâlihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google'ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz” açıklaması yapmıştı.

    Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Sıradaki Haber