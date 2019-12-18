Google’da kritik buluşma

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı ve yönetim kurulu üyeleri bugün Google krizinin çözümü için Google İstanbul ofisinde Google yetkilileriyle bir araya gelecek. Toplantıda Rekabet Kurumu’nun kararı ve Google’ın açıklamaların ardından sürecin nereye gideceğini değerlendirecek. Dernek yarın da Rekabet Kurumu yetkilileriyle bir araya gelecek.

Rekabet kurumunun Google’a yönelik ceza kararının ardından şirket, “Türkiye'deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye'de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik. Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi hâlihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google'ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz” açıklaması yapmıştı.