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    HaberlerEkonomi Haberleri Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak
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    19.12.2019 - 15:21 | | AA

    Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak

    Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak.

    Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak

     

    Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek.

    Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

    Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 27 Ocak mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

     

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