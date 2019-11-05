Gözler not artışında

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu “BB-” olarak teyit ederek, görünümünü “negatiften” “durağana” revize etmişti. AA’ya konuşan analistler Fitch’ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adımın yanı sıra özellikle Türk ekonomisinin dengelenme konusunda belirgin ilerleme kaydetmesi ve Suriye konusunda tansiyonun düşmesi sonrası kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinin daha olumlu olmasını bekliyor.