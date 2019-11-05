05.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Gözler not artışında
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunu teyit ederken, görünümü “negatiften” “durağana” yükseltmesinin ardından gözler, benzer adımlar atmalarının beklendiği diğer kredi derecelendirme kuruluşlarına çevrildi.
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu “BB-” olarak teyit ederek, görünümünü “negatiften” “durağana” revize etmişti. AA’ya konuşan analistler Fitch’ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adımın yanı sıra özellikle Türk ekonomisinin dengelenme konusunda belirgin ilerleme kaydetmesi ve Suriye konusunda tansiyonun düşmesi sonrası kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinin daha olumlu olmasını bekliyor.