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    HaberlerEkonomi Gözler not artışında
    05.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Gözler not artışında

    Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunu teyit ederken, görünümü “negatiften” “durağana” yükseltmesinin ardından gözler, benzer adımlar atmalarının beklendiği diğer kredi derecelendirme  kuruluşlarına çevrildi.

    Gözler not artışında

    Fitch, Türkiye’nin kredi notunu “BB-” olarak teyit ederek, görünümünü “negatiften” “durağana” revize etmişti. AA’ya konuşan analistler Fitch’ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adımın yanı sıra özellikle Türk ekonomisinin dengelenme konusunda belirgin ilerleme kaydetmesi ve Suriye konusunda tansiyonun düşmesi sonrası kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinin daha olumlu olmasını bekliyor. 

    Dağ yolunda heyelan oldu, TIR sürücüsü son anda kurtulduÇin'de, bir TIR sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.
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