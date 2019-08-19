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    HaberlerEkonomiGram altın 270 lira seviyelerinde
    19.08.2019 - 11:03| AA

    Gram altın 270 lira seviyelerinde

    Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 270,4 lira seviyesinde dengelendi.

    Gram altın 270 lira seviyelerinde

    Gram altın, cuma gününü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,4 değer kaybıyla 270,8 liradan tamamladı.

    Haftaya değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 270,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.806 liradan satılıyor.

    Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.507 dolardan işlem görüyor.

    Analistler, Avro Bölgesinden gelen teşvik sinyalleriyle birlikte küresel ekonomide görece risk algısının azaldığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yol katedilmesi halinde altın fiyatlarında geri çekilmenin devam edebileceğini söyledi.

    Bugün, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve Tüketici Fiyatları Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.500 doların destek, 1.523 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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