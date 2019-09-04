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    HaberlerEkonomiGram altın 280 lira seviyelerinde
    04.09.2019 - 10:41| AA

    Gram altın 280 lira seviyelerinde

    Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 280,4 lira seviyesinde seyrediyor.

    Gram altın 280 lira seviyelerinde

    Dün altının ons fiyatı yükselse de dolar/TL'de yaşanan düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,3 azalışla 284,9 liradan tamamladı.

    Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 1,6 değer kaybıyla 280,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, Cumhuriyet altını 1.890 liradan satılıyor.

    Altının onsu ise dünkü yüzde 1,2'lik yükselişin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 1.537,1 dolardan alıcı buluyor.

    Analistler, dün ABD'de açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin beklentilerin altında gelmesinin altının ons fiyatındaki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

    Küresel piyasalarda artan risk algısının ve İngiltere'de Brexit süreci başta olmak üzere yoğunlaşan siyasi risklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini ifade eden analistler, merkez bankalarının faiz indirimine gitme ihtimalinin artmasının, fiyat hareketinde etkili diğer bir unsur olduğunu dile getirdi.

    Analistler bugün, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında, Almanya ve Avro Bölgesi'nde hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de dış ticaret dengesi verileri ile ABD Merkz Bankası Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.530 doların destek, 1.555 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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