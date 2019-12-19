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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram altın fiyatı - çeyrek altın fiyatı ne kadar? 19 Aralık altın fiyatları
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    19.12.2019 - 10:14 |

    Gram altın fiyatı - çeyrek altın fiyatı ne kadar? 19 Aralık altın fiyatları

    19 Aralık 2019 Perşembe günü altın fiyatları belli oldu. Bugün altın fiyatlarını araştıran vatandaşlar, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı hakkında bilgi almak istiyor. Peki gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları haberimizde...

    Gram altın fiyatı - çeyrek altın fiyatı ne kadar? 19 Aralık altın fiyatları

    Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık altın fiyatları merak konusu oldu. Yatırım amaçlı veya hediye amaçlı altın almak isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. İnternet üzerinden altın fiyatlarını araştırdıktan sonra hazırlığını yaparak, kuyumcudan alışveriş yapmak isteyenler için güncel altın fiyatları...19 Aralık gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 280,65 TL / Satış 280,69 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 448,15 TL / Satış 458,30

    Gram altın fiyatı - çeyrek altın fiyatı ne kadar 19 Aralık altın fiyatları

     

    Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
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