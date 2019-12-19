Gram altın fiyatı - çeyrek altın fiyatı ne kadar? 19 Aralık altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? 19 Aralık altın fiyatları merak konusu oldu. Yatırım amaçlı veya hediye amaçlı altın almak isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. İnternet üzerinden altın fiyatlarını araştırdıktan sonra hazırlığını yaparak, kuyumcudan alışveriş yapmak isteyenler için güncel altın fiyatları...19 Aralık gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 280,65 TL / Satış 280,69 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 448,15 TL / Satış 458,30