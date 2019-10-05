05.10.2019 - 10:26 |
Gram altın kaç liradan işlem görüyor? 5 Ekim Çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın son işlem gününü 0,93 azalışla 275,50 liradan tamamladı. En değerli madenler arasında yer alan altın fiyatlarındaki yükseliş ve azalış yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Gram altın hafta sonunda kaç liradan işlem görüyor?
Altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 0,93 azalışla 275,50 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı an itibariyle 275,83 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 275,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 275,50 liradan işlem gördü.
Tanesi 10 lira! Sevgililerden büyük ilgi...Antalya'da çiftçilik yapan Şükrü Doğrul, Çin'den getirdiği özel kalıplarla kalp şeklinde armut yetiştirdi. Her ağaçta sadece bir adet bulunan ve tanesi 10 liradan satılan kalp şeklindeki armut, en çok sevgililer tarafından ilgi görüyor.