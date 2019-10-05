Gram altın kaç liradan işlem görüyor? 5 Ekim Çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 0,93 azalışla 275,50 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı an itibariyle 275,83 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 275,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 275,50 liradan işlem gördü.