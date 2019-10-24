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    HaberlerEkonomiGram altın ne kadar? / 24 Ekim 2019 altın fiyatları
    24.10.2019 - 06:08 |

    Gram altın ne kadar? / 24 Ekim 2019 altın fiyatları

    Alıcısı ve satıcısı altında son rakamları merak ediyor. Piyasada çeyrek altın ne kadar? Gram altında son fiyatlar ne? İşte son durum...

    Gram altın ne kadar? / 24 Ekim 2019 altın fiyatları

    Gram altın çeyrek altın fiyatları merak edilmeye devam ediyor. 24 Ekim tarihi ile beraber altın hangi fiyattan işlem görüyor? Piyasalardaki son rakamlar şöyle:

    Çeyrek Altın

    Alış: 443,34
    Satış: 453,38

    Yarım Altın

    Alış: 884,22
    Satış: 907,08

    Cumhuriyet Altını

    Alış: 1.835,00
    Satış: 1.863,00

    Gram altın

    Alış: 275,93
    Satış: 275,98

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