24.10.2019 - 06:08 |
Gram altın ne kadar? / 24 Ekim 2019 altın fiyatları
Alıcısı ve satıcısı altında son rakamları merak ediyor. Piyasada çeyrek altın ne kadar? Gram altında son fiyatlar ne? İşte son durum...
Gram altın çeyrek altın fiyatları merak edilmeye devam ediyor. 24 Ekim tarihi ile beraber altın hangi fiyattan işlem görüyor? Piyasalardaki son rakamlar şöyle:
Çeyrek Altın
Alış: 443,34
Satış: 453,38
Yarım Altın
Alış: 884,22
Satış: 907,08
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.835,00
Satış: 1.863,00
Gram altın
Alış: 275,93
Satış: 275,98