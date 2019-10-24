Gram altın çeyrek altın fiyatları merak edilmeye devam ediyor. 24 Ekim tarihi ile beraber altın hangi fiyattan işlem görüyor? Piyasalardaki son rakamlar şöyle:

Çeyrek Altın

Alış: 443,34

Satış: 453,38

Yarım Altın

Alış: 884,22

Satış: 907,08

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.835,00

Satış: 1.863,00

Gram altın

Alış: 275,93

Satış: 275,98