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    HaberlerEkonomi HabeleriGram altın ne kadar? (6 Kasım 2019 altın fiyatları)
    06.11.2019 - 06:19 |

    Gram altın ne kadar? (6 Kasım 2019 altın fiyatları)

    Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar soruları alıcısı tarafından merak ediliyor. Altında en güncel rakamlar şöyle...

    Gram altın ne kadar? (6 Kasım 2019 altın fiyatları)

    Yatırımcısı altındaki son rakamları araştırmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte son rakamlar...

    Gram altın

    Alış: 274,99
    Satış: 275,02

    Çeyrek Altın

    Alış: 440,80
    Satış: 450,79

    Yarım Altın

    Alış: 878,85
    Satış: 901,58

    Cumhuriyet Altını

    Alış: 1.847,00
    Satış: 1.858,00

    Fatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulunduİstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu.
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