Gram altın ne kadar? (6 Kasım 2019 altın fiyatları)

Yatırımcısı altındaki son rakamları araştırmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte son rakamlar...

Gram altın

Alış: 274,99

Satış: 275,02

Çeyrek Altın

Alış: 440,80

Satış: 450,79

Yarım Altın

Alış: 878,85

Satış: 901,58

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.847,00

Satış: 1.858,00