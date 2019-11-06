06.11.2019 - 06:19 |
Gram altın ne kadar? (6 Kasım 2019 altın fiyatları)
Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar soruları alıcısı tarafından merak ediliyor. Altında en güncel rakamlar şöyle...
Yatırımcısı altındaki son rakamları araştırmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte son rakamlar...
Gram altın
Alış: 274,99
Satış: 275,02
Çeyrek Altın
Alış: 440,80
Satış: 450,79
Yarım Altın
Alış: 878,85
Satış: 901,58
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.847,00
Satış: 1.858,00