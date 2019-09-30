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    HaberlerEkonomiGram altÄ±n ne kadar? (AltÄ±n fiyatlarÄ±)
    30.09.2019 - 06:15 |

    Gram altÄ±n ne kadar? (AltÄ±n fiyatlarÄ±)

    BugÃ¼n altÄ±n fiyatÄ± ne kadar sorusu yoÄŸun ilgi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. AltÄ±nda son durum alÄ±cÄ±sÄ± ve satÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan merak ediliyor. Ä°ÅŸte piyasalardaki son durum

    Gram altÄ±n ne kadar? (AltÄ±n fiyatlarÄ±)

    Gram altÄ±n ne kadar? Ã‡eyrek altÄ±n fiyatÄ±, yarÄ±m altÄ±n fiyatÄ± bugÃ¼n ne kadar? 30 EylÃ¼l Pazartesi gÃ¼nÃ¼ altÄ±n ne kadardan alÄ±nÄ±p, ne kadardan satÄ±lÄ±yor? Hafta baÅŸÄ± itibariyle herkes altÄ±nda son durumu merak ediyor.

    Ä°ÅŸte en gÃ¼ncel rakamlar...

    ALTIN (TL/GR)Â

    AlÄ±ÅŸ: 271,97
    SatÄ±ÅŸ: 272,02

    Cumhuriyet AltÄ±nÄ±

    AlÄ±ÅŸ: 1.799,00
    SatÄ±ÅŸ: 1.826,00

    YarÄ±m AltÄ±n

    AlÄ±ÅŸ: 866,90
    SatÄ±ÅŸ: 889,32

    Ã‡eyrek AltÄ±n

    AlÄ±ÅŸ: 434,81

    SatÄ±ÅŸ: 444,66

    Düzce'de ÅŸüpheli ölümDüzce'de 12 yaÅŸÄ±ndaki çocuk evinde ölü bulundu.
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