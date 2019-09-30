Gram altÄ±n ne kadar? (AltÄ±n fiyatlarÄ±)

Gram altÄ±n ne kadar? Ã‡eyrek altÄ±n fiyatÄ±, yarÄ±m altÄ±n fiyatÄ± bugÃ¼n ne kadar? 30 EylÃ¼l Pazartesi gÃ¼nÃ¼ altÄ±n ne kadardan alÄ±nÄ±p, ne kadardan satÄ±lÄ±yor? Hafta baÅŸÄ± itibariyle herkes altÄ±nda son durumu merak ediyor.



Ä°ÅŸte en gÃ¼ncel rakamlar...



ALTIN (TL/GR)Â



AlÄ±ÅŸ: 271,97

SatÄ±ÅŸ: 272,02



Cumhuriyet AltÄ±nÄ±

AlÄ±ÅŸ: 1.799,00

SatÄ±ÅŸ: 1.826,00



YarÄ±m AltÄ±n



AlÄ±ÅŸ: 866,90

SatÄ±ÅŸ: 889,32



Ã‡eyrek AltÄ±n



AlÄ±ÅŸ: 434,81

SatÄ±ÅŸ: 444,66