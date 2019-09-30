30.09.2019 - 06:15 |
Gram altÄ±n ne kadar? (AltÄ±n fiyatlarÄ±)
BugÃ¼n altÄ±n fiyatÄ± ne kadar sorusu yoÄŸun ilgi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. AltÄ±nda son durum alÄ±cÄ±sÄ± ve satÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan merak ediliyor. Ä°ÅŸte piyasalardaki son durum
Gram altÄ±n ne kadar? Ã‡eyrek altÄ±n fiyatÄ±, yarÄ±m altÄ±n fiyatÄ± bugÃ¼n ne kadar? 30 EylÃ¼l Pazartesi gÃ¼nÃ¼ altÄ±n ne kadardan alÄ±nÄ±p, ne kadardan satÄ±lÄ±yor? Hafta baÅŸÄ± itibariyle herkes altÄ±nda son durumu merak ediyor.
Ä°ÅŸte en gÃ¼ncel rakamlar...
ALTIN (TL/GR)Â
AlÄ±ÅŸ: 271,97
SatÄ±ÅŸ: 272,02
Cumhuriyet AltÄ±nÄ±
AlÄ±ÅŸ: 1.799,00
SatÄ±ÅŸ: 1.826,00
YarÄ±m AltÄ±n
AlÄ±ÅŸ: 866,90
SatÄ±ÅŸ: 889,32
Ã‡eyrek AltÄ±n
AlÄ±ÅŸ: 434,81
SatÄ±ÅŸ: 444,66