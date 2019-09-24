24.09.2019 - 09:06 |
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı bugün...
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altını satış fiyatı ne kadar? 24 Eylül 2019 itibariyle Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte altın fiyatlarında son durum değerlendirmesi...
Altın ne kadar oldu? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Altın fiyatlarındaki güncel durumu Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatlarıyla derledik. İşte altın bozdurmak isteyenler için gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları...
GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI NE KADAR?
24 Eylül itibariyle gram atlın fiyatı 279 liradan satışa sunuluyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
24 Eylül çeyrek altının satış fiyatı ise 458 TL.
YARIM ALTIN FİYATI BUGÜN
Yarım altın bugün 917 liradan satışa sunuluyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın bugün 1.821 liradan işlem görüyor.
Erkek arkadaşı darp etti! Yoldan geçen vatandaş imdadına yetiştiAvcılar’da araba içinde darp edilen kadını, yoldan geçen başka bir vatandaş aracını durdurarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerleri darp edilen ve saçları yolunan genç kadın, erkek arkadaşının elinden zor kurtuldu. Dehşet anları ve genç kadının çığlıkları vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.