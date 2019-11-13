13.11.2019 - 10:10 |
Gram altın ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatlarında güncel durum nedir? Halk arasında merak konusu olan gram altı ve çeyrek altın fiyatı için arayış devam ediyor. 13 Kasım 2019 Çarşamba günü altın fiyatlarının günce durumu haberimizde...
Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı altın fiyatları belli oldu. Gram ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler, 'gram altın fiyatı' 'çeyrek altın fiyatı' arayışında bulunuyor. İşte altında güncel fiyatlar...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış 271,31 TL / Satış 271,37 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış 433,12 TL / 442,93 TL
Çapa yaparken yılan ısırınca tüm hayatı karardı!Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, 10 yıl önce, tarlada çapa yapan Havva Uzun'un (58) vücudunun sağ tarafı, kolunu yılan ısırınca felç oldu. Epilepsi hastalığına da yakalanan, konuşma ve yürüme güçlüğü çeken Uzun, kızının desteğiyle yaşama tutunmaya çalışıyor.