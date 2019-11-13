Gram altın ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı altın fiyatları belli oldu. Gram ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler, 'gram altın fiyatı' 'çeyrek altın fiyatı' arayışında bulunuyor. İşte altında güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 271,31 TL / Satış 271,37 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 433,12 TL / 442,93 TL