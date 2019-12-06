Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 6 Aralık Cuma altın fiyatları

Altın ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler, altının güncel fiyatlarını takip ediyor. Altın bozdurmak isteyenlerin de merakla araştırdığı altın fiyatları kaç lira?

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 272,41 TL / Satış 272,46 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 435,80 TL / Satış 445,67 TL