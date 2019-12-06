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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 6 Aralık Cuma altın fiyatları
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    06.12.2019 - 11:43 |

    Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 6 Aralık Cuma altın fiyatları

    Haftanın son gününde altın fiyatları merak ediliyor. 6 Aralık Cuma günü gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın almak için altın fiyatlarını araştıranlar, güncel altın fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

    Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 6 Aralık Cuma altın fiyatları

    Altın ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler, altının güncel fiyatlarını takip ediyor. Altın bozdurmak isteyenlerin de merakla araştırdığı altın fiyatları kaç lira?

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 272,41 TL / Satış 272,46 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 435,80 TL / Satış 445,67 TL

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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