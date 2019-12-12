"Güçlüyüz, yola devam ediyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Tam bağımsız Türkiye hayalinin bağımsız ve güçlü ekonomiyle mümkün olduğuna inanıyoruz” dedi. Albayrak, bakanlığının 2020 bütçesinin görüşmelerinde yaptığı konuşmada sıkı mali politikalarla, bütçe disipliniyle birlikte önemli yatırımların hayata geçirildiğini kaydetti. Albayrak, “2020’li yıllara girerken aynı disiplini koruyarak büyük ve güçlü Türkiye ekonomisini inşa etmek üzere yeni bir ruh ve anlayışla yolumuza devam ediyoruz” dedi.



Daha emin adımlarla



Albayrak özetle şöyle konuştu: “Özellikle enerji, ulaşım ve iletişimde, son 17 yıldaki altyapı yatırımlarıyla küresel finansa güvenli bir liman, güvenli bir merkez ve en büyük 10 ekonomiden biri olacağına inanıyor, stratejimizi bu inanç üzerine inşa ediyoruz. Enflasyon, cari açık, tasarruf açığı gibi uzun yıllardır süren sorunlarımız var. Bu sorunları azaltırken, yeni riskler oluşturmayacak, kaliteli ve güvenli büyüme trendine düzenli sürdürülebilir finansman oluşturacak bir modele ekonomik ve finansal güveni sağlayacak bir mimariye ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçlara karşılık verecek yapıyı kurmak için tüm yol haritamızı hazırladık. Güçlü, bağımsız Türkiye ekonomisi için çalışıyoruz. 17 yılda siyasi ekonomik birçok engelleme ve saldırıyla karşı karşıya kaldık. Siyasi bürokratik vesayet, terör faaliyetleri, istikrarı bozmaya yönelik girişimler, tarihimizin en kanlı darbe girişimi ve tarihimizin en kapsamlı finansal saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Türkiye’nin başarı hikayesi bu saldırılara rağmen gerçekleşmiştir. Bu dönemde elde ettiğimiz kazanımlar için hep birlikte ciddi bedeller ödedik. Haziran 2018’de geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık tüm kazanımların kurumsallaşacağı, yeni hedeflere daha hızlı emin güçlü adımlarla ilerleyeceğimiz bir yola girdik.”

Güçlü ekonomi için önceliği “kırılganlıkla mücadeleye” verdiklerini kaydeden Albayrak, “Cari açığın finansmanı ekonomimiz üzerindeki en büyük yük haline gelmiştir. Bu yükün azaltılması için ihracatımızı düşürmedik, ithalatımızı azaltmak için her alanda yerli üretimin tercihini sağladık, bu alandaki sektörleri destekledik. Bu yıl cari fazlada rekor kırdığımız bir yıl ekonomiyi küçültmeden cari fazla verdiğimiz bir yıl olacak inşallah” dedi.



Tek haneli enflasyon



“Büyük güçlü Türkiye idealini korumak istiyorsak enflasyonu kalıcı şekilde yüzde 5’in altına taşımamız lazım” diyen Albayrak, buna yönelik olarak para ve maliye politikaları arasında güçlü bir uyum sağladıklarını vurguladı. 2018’den bu yana enflasyonda önemli iyileşme kaydedildiğini kaydeden Albayrak, “2019 eylül ekim aylarında tek haneye gerileyen enflasyon kasımda yüzde 11.56 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yapısal reformlarla enlfasyonu kalıcı tek haneli seviyelere inşallah indireceğiz. Yeni programda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8.25, program dönemi sonunda yüzde 4.9’a düşmesini hedefliyoruz” dedi. Yapısal dönüşüm adımları kapsamında sürdürülebilir emeklilik sistemini hizmete sunacaklarını, tasarruflar artırılarak dış müdahalelere karşı ekonominin daha güçlü hale getirileceğini, finansal anlamda en güçlü enstrümanın da Varlık Fonu olacağını belirten Albayrak, “Fon 2023’te 100 milyar dolarlık büyüme hedefine koşuyor” dedi. İstanbul finans merkezinin uluslararası anlamda önemli bir merkezi olacağını vurgulayan Albayrak, Dünya Bankası’nın iş yapma kolaylığı endeksinde 60’ıncı sıradan 33’üncü sıraya yükselindiğini aktardı.



İnançlı, güçlü, umutlu



Yatırıma yönelik açıkladıkları paketlere ilişkin bilgi veren Albayrak, “Bu adımlar sonucunda 1 yıl önce ihtimal bile verilmeyen bir tabloyla inşallah yılı kapatacağız. 2019’da çeyrek bazlı büyümenin öncü göstergelere göre, 4. çeyrek itibarıyla yüzde 5 oranında olacağını ve bu yılı birilerinin aksine öngördüğümüz şekilde pozitif şekilde kapatacağımıza inanıyorum” dedi. Albayrak konuşmasını, “İnançlıyız çünkü bu milletin inandığı zaman neler başaracağna defalarca şahit olduk. Güçlüyüz çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz. Umutluyuz çünkü Türk Milleti’nin ilelebet payidar olacağına, 17 yıldır attığımız tohumların yakın zamanda filizlere, fidanlara dönüşeceğini çok iyi biliyoruz” sözleriyle tamamladı.



Merkez Bankası taşınması 2022’de tamamlanacak



Albayrak, soru cevap bölümünde, Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınmasıyla ilgili, “Mevzu, Merkez Bankası’nın bazı bölümlerinin İstanbul’a taşınmasıdır. İstanbul Türkiye ekonomisinin üçte birinin merkezi olması hasebiyle 7/24 bazı piyasalarla hemhal olunmayı gerektiren bir şehirdir. Merkez Bankası’nın ilişkili kurumlarının İstanbul’a geçmesi ülkemizin ali menfaatine hizmet edecektir, biz bundan gurur duyarız. 2022’de bunu tamamlayacağız” dedi. Kendisine yönelik “Devamlı özel uçakla uçuyor” eleştirilerine de yanıt veren Albayrak, “Demek ki bazı vekillerimiz İstanbul’a gitmediği için görmüyorlar. Ben devamlı THY ve Anadolu Jet’le uçtuğum için vekillerimizle karşılaşıyorum. Çok nadir, acil bir durum olursa ki, bakanlığıma bağlı uçak yok, devletin uçağıyla uçtuğumuz zamanlar olmuştur. Uçtuğum saatleri size atayım, inşallah bir gün birlikte uçarız” dedi.