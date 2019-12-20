Gülaylar’ın Efsane Fırsat Günleri’nde Chippin’le Avantajı Yaşa!

Bugüne dek 200 binden fazla kişiyi pırlantadan altına birçok farklı ürünle buluşturan ve kuyumculuk sektöründe Gülaylar tarafından geleneksel olarak yapılan Fırsat Günleri, 13 Aralık’ta başlayacak ve 31 Aralık’a dek Kozyatağı Carrefour AVM’de mücevher severlere hizmet verecek.

Yeni yıl hediyesi alacaklar, evlilik hazırlığında olanlar ve yatırım yapmak isteyenler için müthiş fırsat!

Tektaş pırlantalardan, bilekliklere, kolye ve küpelerden daha birçok çeşit altın ve pırlanta binlerce ihraç fazlası ürün, yüksek indirim oranları ve neredeyse maliyetine fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Yeni yıl hediyesi arayanların, evlilik hazırlığında olan çiftlerin ve uygun fiyatla altın alarak yatırım yapmak isteyenlerin kaçırmaması gereken avantajlarla dolu Fırsat Günleri’nde tüm ürünler garantili ve sertifikalı.









155 bin TL’lik beştaş pırlanta yüzük 81 bin TL!

Tektaş pırlantalardan, bilekliklere, kolye ve küpelerden daha birçok çeşit altın ve pırlanta binlerce ihraç fazlası ürün, yüksek indirim oranları ve neredeyse maliyetine fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Klasikten moderne, 14 ayardan 22 ayara binlerce ürünün bulunacağı alanda en pahalı ürünün piyasa değeri 155 bin TL. Ancak Fırsat Günleri’nde bu ürün 81 bin TL’ye satılacak.

223 TL’den başlayan fiyatlarla

Fırsat Günleri’nde en uygun ürün 223 TL’den başlayacak. Chippin iş birliği kapsamında yapılan kampanyada, Chippin ile mobil ödeyenler tüm indirimlere ek % 5 indirim ve % 3 Chippin daha kazanacak. Kullanıcılar, Chippin’i indirip, üye olduktan sonra tanımlayacakları kredi kartıyla güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi yaşayarak, alışveriş tutarının bir kısmı da geri kazanacaklar. Üstelik, alışverişten kazanılan Chippinlerle farklı ürünler satın alabilme imkanı da yakalacaklar. İş birliği dahilinde; piyasa değeri 3.799 TL olan pırlanta bir kolye Chippin’le 1.756 TL’ye; yine piyasa değeri 598 TL olan altın bir kolye 332 TL’ye alınabiliyor.