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    HaberlerEkonomi Haberleri Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik
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    19.12.2019 - 09:19 | | AA

    Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik

    Atıkların ve metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili yerlere Habur ve Ünye gümrük müdürlükleri eklendi.

    Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik

    Ticaret Bakanlığı'nın "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

    Buna göre, plastik ve kağıt atıkların gümrük bölgesinden giriş işlemleri Habur Gümrük Müdürlüğünden, kırpılmış atık lastiklerin gümrük bölgelerinden giriş işlemleri de Ünye Gümrük Müdürlüğünden yapılabilecek.

    Öte yandan, Habur Gümrük Müdürlüğünün sadece plastik ve kağıt atıkların giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili olduğuna ilişkin düzenleme de yürürlükten kaldırıldı.

     

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