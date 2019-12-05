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    HaberlerEkonomi Haberleri Gümrük işlemlerinde ortak POS başlıyor
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    05.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Gümrük işlemlerinde ortak POS başlıyor

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve kamu bankalarının katılımıyla yürütülen proje kapsamında, gümrük kapılarındaki kamu tahsilatlarında ortak POS uygulaması hayata geçiriliyor.

    Gümrük işlemlerinde ortak POS başlıyor

    Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamya göre, sınır kapılarında işlemleri kolaylaştırıp hızlandırmayı amaçlayan ortak POS uygulaması ile gümrük kapılarındaki POS cihazlarından kamu tahsilatları gerçekleştirilebilecek.

    Buna göre gümrük noktalarında yapılan tahsilat işlemlerinde yerli ve yabancı tüm kredi kartlarıyla kamu bankalarının debit (ATM) kartları geçerli olacak.

    Yoğunluk azalacak

    Böylece özellikle yoğun TIR ve yolcu giriş-çıkışları olan kara hudut kapılarında yığılma olmaması ve tahsilat islemlerinin daha hızlı yürütülmesi sağlanacak. Ayrıca proje kapsamında geliştirilen entegre sistem üzerinden gümrük işlemlerine ait tüm vergiler tahakkuka dayalı olarak tahsil edilebilecek.

    Tüm sürecin elektronik ortamda yürütülmesiyle birlikte gelir ve nakit yönetiminde ve gümrük islemlerinin denetiminde etkinlik artırılmış olacak.

    Gümrük işlemlerinde ortak POS başlıyor

    Esenboğa’da başladı

    Mevcut uygulamada gümrük peronlarına yanasan araçlara ait tahsilatlar vezne aracılığı ile yapılmakta, bu sırada ödeme yapacak araç sahibi aracından inerek vezneye gidip ödeme yapmakta, bu da peronlarda kuyruğa neden olmaktadır.

    Söz konusu uygulama ile peronlara POS cihazı yerleştirilerek tahsilatların doğrudan kart ile perondan yapılması sağlanacak ve araçların bekleme süreci azaltılacaktır. Bu kapsamda Esenboğa Gümrük Müdürlüğü’nde projenin pilot uygulamasına başlandı.

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