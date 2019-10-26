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    HaberlerEkonomiGümrüklerde yeni düzen
    26.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Gümrüklerde yeni düzen

    AK Parti milletvekillerince hazırlanan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

    Gümrüklerde yeni düzen

    Yasaya göre, gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alınması uygulamasından vazgeçilecek. Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan şartlar arasına “terör suçundan ceza almama” da eklendi.

    Kanun, tasfiyelik hale gelen ve tasfiye sonucu emanete alınan tutarların iadesi için eşya sahiplerinin talepte bulunabileceği süreyi belirliyor. Emanete alınan tutarların iadesi için, sahibine iadesine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği, diğerlerinde ise emanete alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılan başvurular kabul edilecek.

     

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