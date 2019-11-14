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    HaberlerEkonomi HaberleriGümrükte ‘kendi kendini ihbar’ dönemi
    14.11.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Gümrükte ‘kendi kendini ihbar’ dönemi

    Gümrük Kanunu önemli düzenlemeler içeriyor. Buna göre, yasak veya izne tabi eşyanın izinsiz ithalinde veya ihracında uygulanan getirilen “kendiliğinden bildirim” sistemi ile kişinin kendine ihbarında cezaların sadece yüzde 10’u uygulanacak. Gümrükten mal çekerken usulsüz beyanda bulunanlar, kendi kendilerini ihbar etmeleri halinde aynı oranda ceza ödeyecek.

    Gümrükte ‘kendi kendini ihbar’ dönemi

    Yasaya göre, yasak veya izne tabi eşyanın izinsiz ithalinde veya ihracında uygulanan getirilen “kendiliğinden bildirim” sistemi ile kişinin kendine ihbarında cezaların yüzde 15’i yerine yüzde 10’u uygulanacak. Gümrükte beyanat aykırılıklarının, gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda, hesaplanacak cezaların oranı 10 olarak tahsil edilecek.

    Uzlaşmalı ceza

    Kanunla Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilen ve varış gümrük idaresine karayoluyla sevk edilmek üzere transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, yapılan kontrol veya muayene sonucunda, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste olduğunun tespiti halinde fiilin niteliğine göre işlem yapılacak. Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı tarafından uzlaşma başvurusu yapılabilecek.

    İthali kanunla yasaklanmış eşya, idari yaptırım cezasının ödenmesinin ardından, talep halinde üçüncü bir ülkeye transit olarak gönderilebilecek. Böylece, uygun bulunması halinde ithalatı yasak olan eşyaya el konulmasının önüne geçilmiş olacak.

    Kalan mal için 1 yıl süre

    Tasfiyelik hale gelen ve tasfiye sonucu emanete alınan tutarların iadesi için eşya sahiplerinin talepte bulunabileceği süreyi belirleyen kanuna göre, emanete alınan tutarların iadesi için, sahibine iadesine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği, diğerlerinde ise emanete alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılan başvurular kabul edilecek.

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