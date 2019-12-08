08.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Gümrükteki araç affı için son tarih 31 Aralık
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, gümrüklerde el konulan araçlara yönelik yapılan düzenleme kapsamında 4 ayda 719 aracın sahibine teslim edildiğini belirterek, “Başvuru süresi 31 Aralık’ta bitiyor. Söz konusu araç sahipleri bu aftan yararlanmak için elini çabuk tutmalı” dedi.
Erkoç, gümrüklerde el konulan 42 bin civarındaki kara taşıtına yönelik düzenleme kapsamında araç sahiplerinin mevcut özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 25’ini ödeyerek araçlarını teslim almalarına imkan sağlandığını belirtti. Erkoç, “Bu haktan yararlanmayan kişilere ait araçlar ilgili mevzuatı çerçevesinde tasfiye edilecek” diye konuştu.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.