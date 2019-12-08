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    HaberlerEkonomi Haberleri Gümrükteki araç affı için son tarih 31 Aralık
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    08.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Gümrükteki araç affı için son tarih 31 Aralık

    Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, gümrüklerde el konulan araçlara yönelik yapılan düzenleme kapsamında 4 ayda 719 aracın sahibine teslim edildiğini belirterek, “Başvuru süresi 31 Aralık’ta bitiyor. Söz konusu araç sahipleri bu aftan yararlanmak için elini çabuk tutmalı” dedi.

    Gümrükteki araç affı için son tarih 31 Aralık

    Erkoç, gümrüklerde el konulan 42 bin civarındaki kara taşıtına yönelik düzenleme kapsamında araç sahiplerinin mevcut özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 25’ini ödeyerek araçlarını teslim almalarına imkan sağlandığını belirtti. Erkoç, “Bu haktan yararlanmayan kişilere ait araçlar ilgili mevzuatı çerçevesinde tasfiye edilecek” diye konuştu.

     

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