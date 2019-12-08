Gümrükteki araç affı için son tarih 31 Aralık

Erkoç, gümrüklerde el konulan 42 bin civarındaki kara taşıtına yönelik düzenleme kapsamında araç sahiplerinin mevcut özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 25’ini ödeyerek araçlarını teslim almalarına imkan sağlandığını belirtti. Erkoç, “Bu haktan yararlanmayan kişilere ait araçlar ilgili mevzuatı çerçevesinde tasfiye edilecek” diye konuştu.