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    HaberlerEkonomiGüncel altın fiyatları | 24 Ekim Perşembe gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar?
    24.10.2019 - 12:32 |

    Güncel altın fiyatları | 24 Ekim Perşembe gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    Her gün araştırılan altın fiyatlarında güncel durum yoğun igi görüyor. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatlarındaki güncel durum haberimizde...

    Güncel altın fiyatları | 24 Ekim Perşembe gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    Gram altın fiyatı ne kadar?, Çeyrek altın fiyatı ne kadar? soruları aranmaya devam ediyor. Altın almadan veya altın satmadan önce altın fiyatlarını incelemek isteyenler, altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İşte 24 Ekim 2019 Perşembe günü altın fiyatlarında güncel durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 275,22 TL / Satış 275,27 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 440,48 TL / Satış 450,46 TL

     

     

    Yanan minibüs polis aracına çarparak böyle durabildiİstanbul Havalimanı girişinde seyir halindeyken alev almasının ardından freni boşalarak, yokuş aşağı giden minibüs, polis aracına çarptıktan sonra durabildi.
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