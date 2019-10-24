Güncel altın fiyatları | 24 Ekim Perşembe gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Gram altın fiyatı ne kadar?, Çeyrek altın fiyatı ne kadar? soruları aranmaya devam ediyor. Altın almadan veya altın satmadan önce altın fiyatlarını incelemek isteyenler, altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İşte 24 Ekim 2019 Perşembe günü altın fiyatlarında güncel durum...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 275,22 TL / Satış 275,27 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış 440,48 TL / Satış 450,46 TL