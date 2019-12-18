Günde 2.1 milyon kıtalararası geçiş

Kongrenin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım ağlarına her gün 306 yeni aracın katıldığını belirterek, şu istatistikleri paylaştı; “Günlük yolculuk sayısı, 2018 itibariyle 31 milyon 700 bindir. 2023’te bu sayının 36 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor. İstanbul’un bir yakasından ötekine toplam geçiş yolculuğu sayısı, 2000’de 962 bindi. 2018 itibariyle bu sayı 2 milyon 150 bine ulaştı. 2023’te 3.9 milyonu bulacak.”



“İstanbul’da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda” diyen İmamoğlu, İstanbulluların, ulaşım sorununun çözülebileceğine olan inançlarını bazen kaybettiğine vurgu yaparak, “Bunu tersine çevirmek ve İstanbul'un ulaşım sorununun çözülebilir olduğuna herkesi inandırmak mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.