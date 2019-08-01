Güneşten elektrik üret, fazlasını sat

Güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi gittikçe yaygınlaşıyor. Elektrik piyasasındaki değişikliklerle lisanssız elektrik üretimi, daha az prosedürle santral kurmaya olanak sağlıyor. Bu alanda güneş enerjisi özellikle yaz aylarında site ve yazlık gibi yapıların ihtiyacını karşılamada öne çıkıyor. Çatı panelleriyle evin enerjisinin karşılanmasının yanı sıra sisteme elektrik verip gelir elde etmek de mümkün. Konutlar için lisanssız olarak izin verilen asgari limit olan 10 kilovatlık bir santralin kurulum maliyeti 70 bin lira civarında. Çatı üstü güneş enerjisi elektrik üretim sistemleri ortalama 7,5 yılda kendini amorti ediyor. Sonrasında yıllarca bedava elektrik üretilebiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güneşten enerji üretimi için lisanssız elektriği kolaylaştıran uygulamayı duyururken, konutların bu alandaki potansiyeli hakkında “Şu an bürokrasi, harç, vergi ve diğer masrafları azaltmak suretiyle güneş paneli çatı uygulamalarının önünü açmak istiyoruz. Türkiye’de 20 milyon konut var. Potansiyel oldukça yüksek. Bu sürecin önünü açtığımızda bir elektrik tedarikçisiyle anlaşıp çatınıza bunu kurdurabilirsiniz” dedi.

Lisanssız elektrik üretimi için elektrik aboneliği, dağıtım şirketine başvuru, proje onayı için TEDAŞ’a başvuru, dağıtım şirketi ile anlaşma ve ayrıca panel temini gerekiyor. Kurulum için tapu kaydı veya kira sözleşmesi ibraz ediliyor. Kurulacak tesisin dağıtım hattına bağlantısını gösteren tek hat şeması ve üretim tesisinin yapılması planlanan yere ait harita ile kroki, teknik değerlendirme formu ile dağıtım şirketine veriliyor. Daha sonra izin için süreç başlıyor. Verilen ön izinle elektrik üretimi için harekete geçiliyor.

Başvuru süreci nasıl?

Binalarının çatı ve cephelerine güneş paneli kurarak elektrik üretmek isteyen vatandaşlar, başvurularını, dağıtım şirketlerinin merkez ya da taşra birimine yapılabiliyor.

Dağıtım şirketleri başvuruları aylık olarak alıp, bir sonraki ay sonuçlandırıyor. Projesi onaylanarak, kurulum ve geçici kabul işlemleri tamamlanan vatandaşlar, diğer lisanssız üretim faaliyetlerinden daha hızlı şekilde elektrik üretmeye başlayabilecek. Lisanssız üretim kapsamındaki uygulama için tapu ya da asgari iki yıl süreli kira sözleşmesi isteniyor.

8-10 bin TL gelir

Konutlar için lisanssız olarak izin verilen asgari limit olan 10 kilovatlık bir santralin tüm kurulum maliyeti 70 bin lira civarında. Çatı üstü güneş enerjisi elektrik üretim sistemleri yaklaşık 25 yıllık ekonomik ömre sahip. Sistem maliyeti, ortalama hesaplamalara göre 8 yılda kendini amorti ediyor. Yani sistem kendini amorti ettikten sonra 17 yıl boyunca elektrik parası ödenmemiş olunuyor. Üstelik fazladan üretilen güneş enerjisinin şebekeye verilmesiyle kazanç elde etmek de mümkün. Siteler gibi toplu yaşamın bulunduğu yerlerde kurulan santral ile apartman başına yılda 8-10 bin lira kazanç sağlanabiliyor.

Krediyle çatı paneli

Hayata geçirilen son yönetmelik değişiklikleriyle işletme sahipleri ilk 5 yıl elektrik faturası gibi leasing taksiti ödeyerek çatıya santral kurabiliyor. 5 yıllık amorti süresinden sonra elektrik ücretsiz hale geliyor.

Teşvik uygulaması

17 yıl bedavaya getirilen elektrikte bir kolaylık da teşvik uygulaması. Vatandaşlar, çatılarında güneşten elektrik enerjisi üretmek için teşvik uygulamasından da yararlanabiliyor. 10 KW’ye kadar olan güneş panellerinden elde edilecek fazla elektriği şebekeye vererek dağıtım şirketlerine satanlar, küçük üreticinin vergi muafiyetinden yararlanabiliyor. Daha büyük çaptaki güneş enerjisi yatırımları için teşvik belgesi de alınabiliyor. Ayrıca, lisanssız kapsamdaki küçük güneş enerjisi santralleri için bankaların da özel kredi programları bulunuyor.

Yaygınlaşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, güneşte lisanssız elektriği kolaylaştıran uygulamayı duyururken, konutların bu alandaki potansiyeli hakkında şunları kaydetti:

“Bürokrasi, harç, vergi ve diğer masrafları azaltmak suretiyle güneş paneli çatı uygulamalarının önünü açmak istiyoruz. Türkiye’de 20 milyon konut var. Potansiyel oldukça yüksek. Lisanssız güneş enerjisi üretimi açısından ciddi bir potansiyelimiz var, üretim noktasıyla tüketim noktasının aynı olması koşuluyla bu işin önünü açacağız.”

YARIN: GÜNEŞ ENERJİSİNDE HANGİ TEŞVİKLER VAR?