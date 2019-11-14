BİST104.706-0,12 EURO6,350,41USD5,760,43ALTIN271,300,45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriGüney Afrika Hava Yolları grev nedeniyle tüm uçuşlarını iptal etti
    14.11.2019 - 09:49 | | AA

    Güney Afrika Hava Yolları grev nedeniyle tüm uçuşlarını iptal etti

    Uzun süredir mali zorluklar yaşayan Güney Afrika Hava Yolları (SAA), çalışanlarının aldığı grev kararından sonra tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

    Güney Afrika Hava Yolları grev nedeniyle tüm uçuşlarını iptal etti

    Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, çalışanların bağlı olduğu iki sendikanın grev kararının ardından cuma ve cumartesi günleri tüm iç ve dış hat seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

    Ülkedeki diğer hava yolu şirketlerinin bu karardan etkilenmeyeceği ifade edilen açıklamada, yolculara yeniden rezervasyon yaptırmadan havalimanlarına gitmemeleri uyarısında bulunuldu.

    Güney Afrika'nın milli ve bayrak taşıyıcı havayolu şirketi SAA'nın, mali sıkıntılar nedeniyle başlattığı yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 900 kişiyi işten çıkarmayı planladığı belirtiliyor.

    Ağır borç yükü altında olduğu ve 2011'den bu yana hiç kar etmediği ifade edilen şirketin, bu nedenle sendikalarla maaş artışlarına ilişkin anlaşmaya da varamadığı kaydediliyor.

    Tam 1 buçuk metre! Piton döner...Adana’da sosyal medya sayesinde popüler hale gelen tavuk dönerci, 1 buçuk metrelik ‘piton döner’ ile farklı lezzet arayanların akınına uğruyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? 65-72 yaş yeniden atama kurası

    Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? 65-72 yaş yeniden atama kurası

    Aslan burcu günlük burç yorumu - Aslan burcu hangi tarihler arasında oluyor?

    Aslan burcu günlük burç yorumu - Aslan burcu hangi tarihler arasında oluyor?

    Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanı...

    Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanı...

    Eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

    Eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

    Sıradaki Haber