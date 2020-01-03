BİST113.684-1,94EURO6,670,20USD5,980,31ALTIN297,371,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Güneydoğu'dan geçen yıl yaklaşık 9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
    ABONE OL
    03.01.2020 - 14:31 | | AA

    Güneydoğu'dan geçen yıl yaklaşık 9 milyar dolarlık ihracat yapıldı

    Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 192 ülkeye 8 milyar 919 milyon 203 bin dolarlık ihracat yapıldığını ifade etti.

    Güneydoğu'dan geçen yıl yaklaşık 9 milyar dolarlık ihracat yapıldı

    Kileci, yaptığı yazılı açıklamada bölgenin 2019 yılında yeni bir ihracat başarısına imza attığını belirtti.

    Aralık ayında 736 milyon 471 bin dolar, 2019 yılında ise 8 milyar 919 milyon 203 bin dolarlık ihracat yaptıklarını bildiren Kileci, şunları kaydetti:

    "Aralık ayında bölgenin en çok ihracat gerçekleştiren kenti olan Gaziantep'ten 624 milyon 694 bin dolarlık ürün ihraç edildi. Bu rakam Gaziantep tarihinin en yüksek aralık ayı ihracatı. 2019 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 192 ülkeye ihracat gerçekleştirdik."

    Kileci, 2020'de ihracatı daha da iyi noktalara ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Sıradaki Haber